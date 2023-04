Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ludwigshafen bekommt eine Helmut-Kohl-Allee. Dafür hat sich der Stadtrat am Montag ausgesprochen. Für die Würdigung des vor vier Jahren verstorbenen Altkanzlers im Stadtbild gab es 40 Ja-Stimmen (bei zwei Gegenstimmen und zwölf Enthaltungen). Den Antrag, die neue Stadtstraße nach dem Altkanzler zu benennen, hatte die Union eingebracht. Wie geht’s jetzt weiter? Das haben wir den CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel (57) gefragt.

Herr Uebel, Sie waren sichtlich erleichtert nach dem Ergebnis.

Ja, absolut. Ich war sehr erleichtert, dass wir das jetzt nach einer guten Diskussion beschlossen haben.