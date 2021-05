Der Bundestag hat am Donnerstagabend um 21.56 Uhr das Gesetz zur Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in dritter und damit letzter Lesung beschlossen. Es sieht die Errichtung eines Helmut-Kohl-Zentrums in Berlin vor. Fast alle Fraktionen des Parlaments stimmten dem vor zwei Wochen eingebrachten Entwurf der großen Koalition von CDU/CSU und SPD zu – nur die AfD enthielt sich. Für den Änderungsantrag der FDP, den Sitz der Stiftung auf Oggersheim festzulegen, stimmten nur die Liberalen selber.

Das Kohl-Zentrum soll der Öffentlichkeit zugänglich sein und eine ständige zeitgeschichtliche Ausstellung über das Leben und Wirken des Pfälzer CDU-Politikers und Kanzlers der Deutschen Einheit beherbergen. Sonderausstellungen und Veranstaltungen sind ebenfalls vorgesehen. Im aktuellen Haushalt sind 2,94 Millionen Euro für die Kohl-Stiftung eingestellt.

Das Gesetzesvorhaben hat jedoch nicht die Zustimmung der Alleinerbin Helmut Kohls, der 2017 in Ludwigshafen gestorben ist: Seine Witwe Maike Kohl-Richter teilte am Donnerstag mit, das Projekt der großen Koalition „widerspricht dem letzten Willen meines Mannes“. Jahrelange Gespräche zwischen CDU-Vertretern und Kohl-Richter hatten keine Einigung auf ein gemeinsames Konzept gebracht.

