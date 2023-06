Der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Peter Uebel, hat sich bei Klaus Schneider, der über drei Jahrzehnte das Gesicht der CDU in der Gartenstadt war, für dessen Verdienste als Stadtrat und Ortsvorsteher bedankt. Mit ihm gehe eine kommunalpolitische Ära in der Gartenstadt zu Ende, sagte Uebel. Neuwahlen ergaben, dass in der Gartenstadt Leonhard Eichner in die Fußstapfen von Klaus Schneider tritt. Sein Stellvertreter wurde Lukas Muciek und Schriftführerin Ursula Günther.