Mitte 2024 endet die fünfjährige Legislaturperiode im Stadtrat – noch haben die Parteien Zeit, sich zu positionieren. Mit den Fraktionsvorsitzenden stecken wir schon mal die politischen Leitplanken ab. Für Peter Uebel (CDU) geht es um viel: Er will mit den Christdemokraten stärkste Kraft werden. Wie er das anpacken will, was in Ludwigshafen passieren muss und was er über eine erneute OB-Kandidatur denkt. Mehr dazu hier.