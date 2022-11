Ein im Sportausschuss am 26. Oktober gestellter CDU-Antrag zur Unterstützung der Sportvereine hat nach Parteiangaben Wirkung gezeigt. Die CDU hatte beantragt, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, Sportvereine in der aktuellen Energiekrise finanziell zu helfen. Laut einem Schreiben der Verwaltung an die Sportvereine und auf Anfrage des Ludwigshafener Sportverbands stellt die BASF Mittel für Sportvereine in der Energiekrise zur Verfügung. Über die Höhe der Zuwendung gibt es keine Angaben. „Wir sind dem Sportverband und der BASF sehr dankbar, dass sie für die Probleme der Vereine Verständnis zeigen. Das ist ein vorbildliches Beispiel, wie man Sportvereine in der Energiekrise kurzfristig unterstützen kann. Wir hoffen auf weitere Hilfen von Land und Bund, damit die Vereine nicht in die Bredouille kommen, bilanziert Joannis Chorosis, sportpolitischer CDU-Sprecher.