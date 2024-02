Lebensmittel hat ein 24-jähriger Deutscher am Sonntag gegen 15.30 Uhr in einem Laden im Untergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofs gestohlen. Er flüchtete in Richtung Lindenhofunterführung. Da aufgrund des Fußballspiels des SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken ein großes Polizeiaufgebot in der Unterführung war, konnten Bundespolizisten den Dieb stoppen und vorläufig festnehmen. Der 24-Jährige leistete Widerstand, wurde zur Wache am Hauptbahnhof gebracht und anschließend wieder freigelassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.