Die Herren 30 des BASF TC Ludwigshafen haben einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga eingefahren. Am Samstag siegte das Team von Coach Steffen Neutert mit 8:1 (6:0) bei Eintracht Frankfurt. Nun wird der finale Spieltag am 9. Juli entscheiden.

Es war eine entspannte Rückreise. Gegen 22 Uhr war Steffen Neutert zu Hause am Samstag in Lambsheim angekommen. Der klare Erfolg in Frankfurt brachte den BASF TC einen Schritt näher an das Saisonziel: den Klassenverbleib in der Bundesliga der Herren 30. „Wir wollen definitiv in der Liga bleiben“, betont Steffen Neutert.

So weit ist es aber noch nicht. Nach fünf Spieltagen steht Ludwigshafen mit 4:6 Punkten auf Platz vier von acht Teams. Zwei Mannschaften steigen ab. Frankfurt ist so gut wie in der Zweiten Liga. Daher war der Sieg am Samstag eine Pflichtaufgabe. Denn dann wird es in der Tabelle eng. Iphitos München und Villingen haben 2:6 Punkte bei vier ausgetragenen Spielen. „Es gibt einige Konstellationen“, sagt Neutert. Doch alle diese Rechenspiele sind dann überflüssig, wenn Ludwigshafen am letzten Spieltag, Samstag, den 9. Juli, ab 13 Uhr, zu Hause gegen München gewinnt. „Dann sind wir ganz sicher durch“, betont Neutert.

Stärkstes Team zum Finale

Aus diesem Grund wird er gegen die Bajuwaren mit der stärksten Mannschaft antreten wollen. Maximilian Neuchrist, Vasile Antonescu werden auf dem Platz stehen. Geplant ist auch ein Einsatz des Australiers Brandon Moore. Der ist aber momentan in den USA. „Wir müssen schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen“, sagt Neutert. Und dann hofft Neutert insgeheim, dass Dennis Gremlmayr gegen München spielen kann. Gremlmayr musste bislang wegen einer Operation aussetzen, ist aber seit Wochen wieder auf dem Weg, sich in Wettkampfform zu bringen. Noch hat die ehemalige Nummer 59 der Welt zwei Wochen Zeit.