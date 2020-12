Die britische Gruppe Premier Inn will im „Metropol“-Hochhaus im Winter 2023 ein Hotel eröffnen. Wie der Konzern am Freitag weiter mitteilte, übernimmt Premier Inn 13 Hotels von der Centro Hotel Group. Mit im Portfolio sind zwei Großprojekte der Ettlinger Timon Gruppe, die zwei langfristige Pachtverträge für die Hotelprojekte „Am Wasserturm“ in Karlsruhe sowie im „Metropol“ Ludwigshafen mit Premier Inn Deutschland abgeschlossen hat. „Die außerordentlich guten Lagen im attraktiven Karlsruhe und dem wirtschaftlich starken Ludwigshafen sind genau das, was wir als Akquisiteure suchen. Ein echter Gewinn!“ , sagt Tom Goldscheider Manager bei Premier Inn. Die Hotelgruppe rechnet damit, dass der Baustart fürs „Metropol“ zu Beginn des kommenden Jahres erfolgt. Die Eröffnung sei für das vierte Quartal 2023 vorgesehen. Der Pachtvertrag für die Hotelflächen sei über 25 Jahre geschlossen worden.

Laut Investor Timon Bau (Ettlingen) soll ein Hotel mit 200 Zimmern die erste bis neunte Etage des 19-stöckigen Hochhauses belegen und ist dort Ankermieter. Zunächst hatte Timon mit der Centro-Gruppe einen Vertrag unterzeichnet, den er dem Ludwigshafener Stadtrat präsentierte, als dort Zweifel am „Metropol“ laut wurden. Durch den Verkauf eines Teils der Centro-Hotels an Premier Inn sind nun die Briten mit an Bord. Die Stadtverwaltung hat im Oktober eine Baugenehmigung fürs „Metropol“ erteilt. Mit der Investor wurde vereinbart, dass er spätestens sechs Monate nachdem die Baugenehmigung gültig ist, mit den Arbeiten beginnen muss. Seit fünf Jahren klafft nach dem Abriss der „Tortenschachtel“ ein Loch auf dem Berliner Platz. Mehrere vom Investor angekündigte Baustarts verstrichen ergebnislos.

Auf Geschäftsreisende spezialisiert

Die Hotelmarke Premier Inn hat sich nach eigenen Angaben auf Economy-Preise für Geschäfts- und Freizeitreisende in zentraler Lage von Städten spezialisiert. Deutschlandweit betreiben die Briten bisher 21 Hotels und wollen weiter expandieren. Geplant seien 68 Standorte mit über 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten. Premier Inn gehört zu dem britischen Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und rund 80.000 Zimmern.