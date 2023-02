Auf der A650 zwischen Ruchheim und Oggersheim wird laut der Autobahn GmbH die Brücke über die Rhein-Haardtbahn saniert. In den Nächten vom 20./21. Februar und 21./22. Februar wird die Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet. Dafür muss die Autobahn jeweils von etwa 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Abschluss des Bauprojekts ist für September geplant. Ab dem 22. Februar ist der linke Fahrstreifen auf beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt. Der Verkehr soll einspurig am Baufeld vorbeigeführt werden; die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf Tempo 80 reduziert. Die Arbeiten an der Überführung sollen in der Woche ab 6. März beginnen. Autofahrer, die auf der A650 Richtung Ludwigshafen unterwegs sind, sollen ab der Anschlussstelle Ruchheim der ausgeschilderten Umleitung U99 folgen. Diese führt über die L524 auf die parallel zur Autobahn verlaufende L527 und dann auf die B9 bis zum Oggersheimer Kreuz, wo die A650 wieder befahrbar sein soll. In Richtung Bad Dürkheim ist ab dem Oggersheimer Kreuz die Umleitung U88 ausgeschildert.