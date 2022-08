Die am Montag in Ludwigshafen West gefundene Fliegerbombe wird nach Angaben der Stadtverwaltung am Mittwochabend entschärft. Die Evakuierung des betroffenen Gebiets soll bis 18 Uhr abgeschlossen sein.

Welche Straßenzüge und Hausnummern von der Evakuierung betroffen sind und welche Auswirkungen die Bombenentschärfung auf den Ludwigshafener Straßenverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr hat lesen Sie hier.