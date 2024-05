Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Förderverein Blies startet an Pfingsten in die neue Saison. Doch der sich im kommenden Jahr abzeichnende Rückzug des Vorsitzenden Hans-Jürgen Beringer (65) wirft Fragen nach der Zukunft des ehrenamtlich betriebenen Naturbads an der Blies auf.

Seit zwei Jahren steht fest, dass Hans-Jürgen Beringer und Schatzmeisterin Ulrike Beringer nach über zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ihre Posten im Frühjahr 2025 aufgeben