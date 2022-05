„Im ehrenamtlich geführten Förderverein Blies war es nie ein Diskussionspunkt, das Bliesbad nur noch für Mitglieder zu öffnen.“ Das stellt der Vorsitzende des Vereins, Hans-Jürgen Beringer, mit Blick auf eine Mitteilung der Linken-Stadtratsfraktion vom 4. Mai („Linke begrüßt Öffnung für alle“) zum Saisonstart am 23. Mai fest. Die Linke hatte nach eigenen Angaben befürchtet, dass die Öffnung des Bads nur für Vereinsmitglieder zum Dauerzustand werden könnte. Für den gesamten Vorstand, für die Mitglieder bei den Jahreshauptversammlungen und das Personal des Vereins sei es immer das Ziel gewesen, die Badestelle mit den Gebäuden zu erhalten und zu pflegen, betont dagegen Beringer. Auch in der Zeit der Corona-Pandemie habe der Verein zusammengehalten und versucht, das Beste aus der Situation zu machen: den sozialen Charakter beizubehalten und über die Zeit der Beschränkungen mit so wenig finanziellem Verlust wie möglich zu kommen. „Das Team der Vorstandschaft des Fördervereins mit mittlerweile über 1000 Mitgliedern hat es geschafft“, stellt Beringer klar. „Und das war sehr viel ehrenamtliche Arbeit, für die Bürger von Ludwigshafen und Umgebung.“ In der bevorstehenden Saison öffnet das Naturfreibad – wie berichtet – wieder für alle und nicht mehr nur für Vereinsmitglieder. Wegen der Einschränkungen der Pandemie war Letzteres in den vergangenen zwei Sommern der Fall.