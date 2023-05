Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mitgliederzahl im Förderverein Bliesbad ist wieder rückläufig. Als in der Hochzeit der Pandemie im Sommer 2020 nur noch Vereinsangehörige das Naturbad besuchen durften, war der Zulauf riesig. Noch immer liegt die Mitgliederzahl aber über jener zuvor, was dem Verein bei der Bewältigung der Aufgaben hilft. Die Eintrittspreise bleiben weiter moderat. Am 15. Mai startet die Badesaison.

„Heute treffen wir uns wieder ganz normal, wie vor Corona“, freute sich Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Beringer bei der Begrüßung der Mitglieder zur turnusgemäßen