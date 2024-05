Seit zwei Jahren gibt es an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) den achtsemestrigen dualen Studiengang Pflege. Weil sich einige Rahmenbedingungen geändert haben, sei das Pflegestudium attraktiver geworden, meint der Leiter des Studiengangs.

Im Januar ist das Pflegestudiumstärkungsgesetz in Kraft getreten. Darüber ist Joachim von der Heide, Leiter des dualen Pflegestudiengangs an der HWG in Ludwigshafen, sehr froh. Denn