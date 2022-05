Bogenschießen, Inline-Skating und vieles mehr – Sport und Bewegung machen Spaß und können ungemein vielfältig sein. Deshalb heißt es beim rheinland-pfälzischen Bewegungstag vielerorts in der Stadt: „Runter von der Couch, ausprobieren, mitmachen, Spaß haben“.

Der Sportpark am Südwest-Stadion, die angrenzenden Vereinsgelände und das Areal rund ums Maudacher Schloss verwandeln sich an diesem Tag in eine große Sport- und Bewegungsarena. Die Ludwigshafener Vereine und Organisationen haben sich hierzu einiges einfallen lassen. Los geht es um 10 Uhr im Sportpark mit der Eröffnung durch Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD). Auf einen Mix aus aktuellen Hits und beliebten Kinderliedern kann sich der Nachwuchs freuen, wenn die ADTV Tanzschule Weile Sechs- bis Zehnjährige von 11 bis 11.30 Uhr zum Kindertanz bittet.

Fetzig geht es um 11.30 Uhr mit Zumbafitness für jedermann weiter. Wer in die Sportart Boule reinschnuppern möchte, der sollte zwischen 10 und 16 Uhr beim ASV Ludwigshafen in der Saarlandstraße 60 vorbeischauen. Schritt für Schritt erlernen Interessierte dort den Nationalsport der Franzosen. Mit gleich drei Angeboten ist die BKK Pfalz im Sportpark vertreten. Beim Sommerbiathlon gilt es, in Zweierteams einen Hindernisparcours zu bewältigen.

Auf den Spuren von Wilhelm Tell

Der rheinland-pfälzische Bewegungstag ist zudem Auftakt zur „LU bewegt sich!-Challenge“, die vom 14. bis 20. Juni zum Mitmachen einlädt. Ab 11. Juni können sich Interessierte für die Challenge registrieren. Ziel ist es, innerhalb von sieben Tagen Ludwigshafen (virtuell) allein oder zu zweit zu umrunden und die Ziellinie vor den anderen Teams zu erreichen. Es ist dabei gleich, ob die 52 Kilometer laufend, walkend oder im Spazierschritt absolviert werden, und es ist auch egal, an welchem Ort die Schritte gesammelt werden. Um mitmachen zu können, muss die App „AktivBuddy“ heruntergeladen und der Teamchallenge „LU bewegt sich!“ beigetreten werden.

Sich auf die Spuren von Wilhelm Tell begeben, das können Interessierte beim Bogenschießen vom BSV Ludwigshafen und dem RSC Ludwigshafen (Gelände des PSV Grün-Weiß Ludwigshafen, Saarlandstraße 50). Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen. Bereits ab 9.15 Uhr lädt der ESV Ludwigshafen zum Sportabzeichentreff ins Südwest-Stadion. „Trainiere und mach dich fit für das Deutsche Sportabzeichen“, lautet das Motto. Bei den „Lustigen Kartonspielen für die ganze Familie“ von Familie in Bewegung im Sportpark (ab 10 Uhr) kann geworfen, gestapelt und gespielt werden. Zahlreiche Teilnehmer werden zum Interkulturellen- und Integrationsfußballturnier des Kamerunischen Sportvereins Ludwigshafen (KSVL) im Sportpark und in den angrenzenden Sportanlagen erwartet. 16 Mannschaften kämpfen dann dort um den Sieg.

Neuer Trend aus Japan

„Wir bringen Bewegung in Ihr Leben!“, lautet das Motto des Kneipp-Vereins RheinPfalz. Der Verein wird mit einem breiten Angebot im Sportpark vertreten sein: Qi Gong, Nordic Walking, Yoga, Entspannte Bewegung, Bewegung und Reaktion, Kinetik, Vorstellung Wassergymnastik, Präsentation „5 Säulen von Kneipp“ und „Präsentation Reha-Sport und Prävention“. Flug-Schuh, Ball-O-Meter, Blitz-Kurier und Känguru, hüpf! – bei den BIG Family Games des Ludwigshafener Lauf-Clubs (LLC) geht es von 10 bis 13 Uhr vor allem um Spaß in einem starken Familien-Team.

Slow Jogging ist der neue Fitnesstrend aus Japan. Was aber ist Slow Jogging? Der LLC gibt von 10 bis 11 Uhr einen Einblick und lädt zum Mitmachen ein. „Nordic Walking – aber richtig!“ – unter diesem Titel steht der Workshop des LLC, der um 11 Uhr ebenfalls im Sportpark beginnt.

Und auch der Seniorenrat der Stadt bietet an diesem Tag ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm mit dem Titel „Bewegung mit Spaß für Senioren“ an, das von Muskeltraining, über Sturzprophylaxe bis hin zu Koordinations- und Entspannungsübungen reicht.

Im Netz

Das komplette Programmheft sowie weitere Informationen gibt es im Internet unter www.land-in-bewegung.rlp.de.