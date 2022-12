Der Künstler, Graffiti-Sprayer Daniel Ferino, ist unverkennbar FCK-Fan. Unentgeltlich und mit Einverständnis des Vereins sprüht er seit 2016 große Graffitis an die Wände des Fritz-Walter-Stadions. Jetzt können FCK- und Graffiti-Fans eine Auswahl von Ferinos Werken auch in Ludwigshafen bewundern.

„Westkurve“ steht hinter dem muskulösen Mann in Graffiti-Schrift. Auf dem Bild, in dem die Farbe Rot vorherrscht, wendet er dem Betrachter den Rücken zu. Ein großes Logo des 1. FC Kaiserslautern prangt in der Mitte der Fan-Kutte. Es ist eines von fünf Bildern, die bei der Firma Wohntrend in der Saarburger Straße (Oggersheim) als Fotos auf Leinwand gedruckt hängen. In einer Video-Präsentation kann man Ferino auch bei der künstlerischen Arbeit betrachten. Zahlreiche rote Original-Trikots ergänzen die liebevoll gestaltete Ausstellung. Die Idee stammt von Matthias Krebs (40), Geschäftsführer und Gesellschafter der Wohntrend-Shop GmbH.

„De Pott in de Palz“. Zwei mit dem roten Fan-Schal umwundene Männerhände heben den goldenen Pokal in den Himmel, der ebenfalls in der Vereinsfarbe leuchtet. Das Graffiti soll an die DFB-Pokalsiege 1990 und 1996 erinnern. „Ich stelle Schlagworte, die zum FCK gehören, neben Menschen, die zum FCK gehören“, erläutert Ferino. Dazu gehören immer wieder die Fans, aber auch Meistertrainer Otto Rehagel und Spielerlegende Fritz Walter sind in der Ausstellung zu sehen. Ein kleiner Heiligenschein schwebt über dem Haupt von Fritz Walter. „Ehre, wem Ehre gebührt“, ist neben dem Konterfei des Fußballstars zu lesen. Das Graffito gestaltete Ferino zusammen mit Philip Stonegraffiti, einem Künstler aus Ulm, der auf Gesichter spezialisiert ist. Eine kleine Krone ziert das Werk, das Otto Rehagel abbildet. „König Otto“ heißt das Bild, das an die Meisterschaften 1951, 1953, 1991 und 1998 erinnern soll.

Gelernter Lackierer

„Den FCK im Herzen“ heißt ein Graffito mit einem Bild des blutroten menschlichen Organs mit dem FCK-Schriftzug in Weiß in der Mitte. In eckiger Schrift ist „Betze“ zu lesen, die ersten vier Buchstaben in Weiß, das E in Rot. In Schrift und Technik hat der gelernte Fahrzeuglackierer Ferino einen prägnanten Stil entwickelt. „Ich mische die verschiedenen Schriftarten und Techniken und mache etwas Eigenes draus“, erklärt der Künstler.

Der Mann aus Rheinhessen kann mittlerweile von seiner Kunst leben. Zu seinen Kunden zählen neben dem Fußball-Zweitligisten FCK nationale und internationale Firmen wie Porsche, Amazon, Robinson, Hotels, Restaurants, Kindergärten, die Sparkasse, die Stadtwerke Kaiserslautern und Privatpersonen, die sich Wände, Mauern, Garagen und vieles mehr verschönern lassen, wie auf seiner Homepage zu lesen ist. „Ich mache nichts anderes mehr. Die Nachfrage nach meinen Bildern ist groß“, so der 37-Jährige, der gerade von einer Tour in den USA zurück ist.

Design ziert Fanartikel

„Meine Frau hätte etwas dagegen“, meint Christian Jann, Fachberater bei Wohntrend und FCK-Fan, augenzwinkernd auf die Frage, ob er sich eines der ausgestellten Bilder in die Wohnstube hängen würde. „Aber ich habe ein eigenes Zimmer, dort könnte ich es hinhängen“, überlegt er. Rund 90 Euro kosten die Bilder die 90 mal 60 Zentimeter messen. Man kann sie online oder im Geschäft bestellen.

„Das mit der Kutte ist mein Lieblingsbild“, sagt Geschäftsführer Krebs. „Westkurve – Geh mer nuff“ steht neben dem Bild. Zusammen mit seinem Freund Ferino hat der 40-Jährige, der früher selbst gekickt hat, schon oft die Spieler des FCK angefeuert. Auf der Dauerkarte „in der West“ ist Ferinos Herz-Motiv zu sehen. Ob Tickets, T-Shirts, Autogrammkarten Aufstellungen, Grafiken oder Social Media, das Ferino-Design prägt zunehmend den Auftritt des FCK. Im Kampagnenfilm kann man ihn kurz mit der Spraydose bewundern. Ferino freut sich: „Das hat mich total stolz gemacht und ist voll die Ehre!“ Die Ausstellung seiner Werke soll die Räume der Firma Wohntrend noch viele Jahre schmücken.

Im Netz

https://www.maltag.de; https://wohntrends-shop.com