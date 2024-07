Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Montagabend beim Abbiegen ein entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer in der Bruchwiesenstraße (West). Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto und stürzte, so die Polizei in einer Mitteilung. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Er kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde.

Bei dem 23-jährigen Autofahrer stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest – ein Test zeigte 0,58 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führschein. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 10.000 Euro.