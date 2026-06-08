Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Montag in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen-Süd beim Einparken einen Verkehrsunfall verursacht.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,94 Promille.

Zudem verfügte der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.