Hilfe für Patienten, die mit einem Gefahrstoff in Kontakt gekommen sind: Daniel Frambach, Leiter der BASF-Ambulanzen, hat am Freitag zwei Dekontaminationsgeräte an die BG Klinik übergeben. Das Klinikum wird in der kommenden Woche ebenfalls zwei solcher Geräte erhalten. Damit sollen Patienten, die etwa im häuslichen Umfeld mit Gefahrstoffen in Kontakt gekommen sind, in Zukunft besser behandelt werden können. Die Pumpsprüher enthalten eine Lösung, die Giftstoffe von der Körperoberfläche spült und teils auch neutralisiert. Damit medizinisches Personal im Ernstfall eine schnelle und für alle Beteiligten sichere Entgiftung vornehmen kann, hat die BASF gemeinsam mit der BG Klinik und dem Karlsruher Institut für Technologie zudem einen Ausbildungskurs entwickelt, der das notwendige Wissen vermitteln soll. „Wir freuen uns, durch dieses gemeinsame Projekt einen echten Mehrwert für die Notfallversorgung der Bevölkerung zu erreichen“, so Daniel Frambach von der BASF. „Bei dem Dekontaminationsgerät handelt es sich um eine echte Innovation in der Behandlung kontaminierter Patienten“, sagt Michael Kreinest, Leiter der Stabsstelle Katastrophenmedizin der BG Klinik.