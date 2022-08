Ein Motorrad ist in der Nacht zum Mittwoch in der Bayreuther Straße (West) ausgebrannt. Das Feuer wurde um 3.26 Uhr gemeldet. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe parkendes Auto beschädigt, wie die Polizei weiter mitteilt. Schadenshöhe sowie Brandursache werden noch ermittelt. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621 963-2773.