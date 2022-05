Ein Müllcontainer in der Bayreuther Straße (West) hat in der Nacht zum Montag gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch, das gegen 3.30 Uhr gemeldet wurde. Laut Polizei wurde der Container wohl von einem Brandstifter angezündet. Durch das Feuer wurde auch ein Baum beschädigt, der neben dem Brandort stand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.