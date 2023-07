Innerhalb der regelmäßigen Bauwerksprüfungen an der Hochstraße Nord (B44) wird jeweils an einem Sonntag im Juli und August, zwei Sonntagen im September und einem Sonntag im Oktober der Verkehr zeitweise eingeschränkt sein, informiert die Stadtverwaltung. Dabei werden ein Brückenuntersichtgerät und ein Hubsteiger zum Einsatz kommen.

Am Sonntag, 23. Juli, werden laut Verwaltung von 8 bis 17 Uhr die Unterseiten der Hochstraße in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Auffahrt Heinigstraße in Richtung Mannheim und der Abfahrt Innenstadt/BASF/Oppau mit dem Sichtgerät untersucht. Weil hierbei eine Fahrspur verengt wird, ist der Verkehr leicht eingeschränkt. Zeitgleich erfolgt die spurweise Prüfung der Untersichten über der Rheinuferstraße mit einem Hubsteiger vom Boden aus. Der Verkehr wird an den jeweiligen Einsatzstellen vorbeigeleitet. Für die Arbeiten muss die Abfahrt in Richtung Innenstadt und Oppau/BASF für eine kurze Zeit gesperrt werden.

Weiter geht es dann am Sonntag, 3. September, 8 bis 17 Uhr. Diese Prüfung erfolgt von oben her mit dem Sichtgerät vom Hemshoftunnel auf die Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim bis zur Abfahrt Heinigstraße. Zeitweise muss dabei die Auffahrtsrampe von der Rheinuferstraße aus Norden kommend auf die Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Hochstraße werden die Netze im Bereich der Bauwerksübergänge in Höhe Heinigstraße in beiden Fahrtrichtungen geprüft. Während der Prüfungen wird der Verkehr einspurig am Brückenuntersichtgerät vorbeigeleitet.

Am Sonntag, 24. September, wird von 8 bis 17 Uhr die Prüfung von oben her mit dem Brückenuntersichtgerät ab der Auffahrt von der Rheinuferstraße in Richtung Bad Dürkheim um den Würfelbunker herum und auf der Hauptfahrbahn von der Lkw-Schikane kommend bis in Höhe des Rathaus-Centers absolviert. Hierfür muss die Auffahrt nach Bad Dürkheim um den Würfelbunker herum kurzzeitig gesperrt werden. Auf der Hauptfahrbahn wie auch in der Gegenrichtung zwischen Rathaus-Center und Rheinuferstraße wird der Verkehr einspurig an den Prüfstellen vorbei geleitet.

Am Sonntag, 8. Oktober, von 7 bis 17 Uhr, erfolgt die Prüfung von oben her über den Gleisbereichen der Bahn zwischen der A650 und der Abfahrt zur Heinigstraße in Fahrtrichtung Mannheim und zwischen der Auffahrt von der Heinigstraße nach Bad Dürkheim und der A650. Geprüft wird in beide Fahrtrichtungen. Das Prüffahrzeug fährt jeweils auf der rechten Spur, der Verkehr wird auch einspurig vorbeigeführt.

Ziel der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfungen ist es, mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu reparieren, damit die Hochstraße Nord als wichtige Verkehrsader der Region noch befahren werden kann, während der seit Montag laufende Lückenschluss an der Hochstraße Süd (bis Ende 2025) erfolgt. Die marode Nordtrasse soll im Anschluss abgerissen und von einer ebenerdigen Stadtstraße ersetzt werden. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für entstehende Einschränkungen.

Noch Fragen?

Informationen zu möglichen Beeinträchtigungen des Nahverkehrs sind im Netz unter www.rnv-online.de zu finden.