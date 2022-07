Valentin-Bauer-Straße: Neue Kanalanschlüsse

In der Valentin-Bauer-Straße in West werden von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 16. September, zwischen Hausnummer 5 und 45 Hausanschlussleitungen für den Kanal saniert. Hierfür wird die Straße nach weiteren Angaben der Stadtverwaltung komplett für den Verkehr gesperrt. Während der Bauphase werde die Zufahrt zu den Grundstücken weitestgehend möglich sein. Es könne jedoch zu Einschränkungen kommen. Die Umleitung, die für den Durchgangsverkehr von der Frankenthaler Straße über die Volkerstraße führt, sei ausgeschildert. Sie gelte ebenso für den Busverkehr. Die Anwohner würden per Posteinwurf informiert. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht bei der Stadtverwaltung, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Ayhan Ellek unter Telefon 0621 504-6822 als Ansprechpartner zur Verfügung.

Verkehr in Dammstraße eingeschränkt

Der Abwasserkanal in der Dammstraße (Mitte) muss laut Verwaltung zwischen Berliner- und Bismarckstraße 23 erneuert werden. Für die Planung werde im Vorfeld der Untergrund erkundet und auf Kampfmittel untersucht. Der Straßenabschnitt werde daher am Montag, 18., und am Dienstag, 19. Juli, abschnittsweise voll gesperrt, beidseitig werde ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) bittet darum, Kraftfahrzeuge rechtzeitig anderweitig zu parken. Da der Arbeitsbereich während der Kampfmitteluntersuchung zwingend freizuhalten ist, würden widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge entfernt. Bei Rückfragen steht der Projektleiter des WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Rainer Dech, unter Telefon 0621 504-6802 als Ansprechpartner zur Verfügung.