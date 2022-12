Die BASF spendet zu Weihnachten 140.000 Euro an hilfsbedürftige Menschen und soziale Projekte in Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar. 50.000 Euro davon gehen nach Angaben des Unternehmens anteilig an die „Tafel“, die „Essbar“ sowie an die „Suppenküche“ in Ludwigshafen. Die Organisationen und Angebote versorgen Bedürftige in der Stadt mit Nahrungs- und Lebensmitteln. „2022 war einmal mehr ein Jahr, das von Krisen geprägt war. Gerade der Anstieg der Energie- und Lebenshaltungskosten trifft die Ärmsten besonders hart. Tafel, Essbar und Suppenküche leisten da unschätzbare Hilfe, die wir mit unserer Spende würdigen und unterstützen möchten“, so Werksleiter Uwe Liebelt. Die Freiwilligen von „Essbar“ fungieren als Lebensmittelretter in Ludwigshafen. Sie sammeln Produkte, die etwa Supermärkte nicht mehr verkaufen oder Privatmenschen nicht mehr verkochen können und verteilen sie. Kerstin Bartels, Pfarrerin in der Matthäuskirche, die die „Essbar“ beherbergt, freut sich, dass auch die Suppenküche selbst mit einer Spende bedacht wird: „Dank der Spende können wir ein neues, mobiles Angebot umsetzen: an einem Abend in der Woche noch einmal warme Suppe und warme Getränke an einem Standort am Rhein auszugeben.“ Neben den genannten Spenden unterstützt die BASF auch in diesem Jahr soziale Projekte der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises mit einer Weihnachtsspende von insgesamt 30.000 Euro. Weitere 60.000 Euro kommen nach Angaben des Unternehmens kirchlichen, karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute. Die Weihnachtsspende der BASF gibt es bereits seit 1948.