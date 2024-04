BASF-Werkleiter Uwe Liebelt (57) führt künftig den Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Er löst Tilman Krauch (Freudenberg) turnusgemäß als Vorstandsvorsitzenden ab. Stellvertreter bleibt Stefan Dallinger (Vorsitzender Verband Region Rhein-Neckar und Landrat Rhein-Neckar-Kreis). Die Metropolregion Rhein-Neckar als starken Wirtschaftsstandort zu sichern, werde eine Fokussierung und Neuausrichtung der Themenschwerpunkte mit sich bringen, sagte Liebelt. Als eine Idee erwähnte er den Aufbau eines bundesländerübergreifenden, CO 2 -armen Wärmenetzwerkes in Region. Hier stünde man aber erst am Anfang der Überlegungen.

Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar zählt 750 Mitglieder und wurde 1989 als Verein Rhein-Neckar-Dreieck gegründet. Zweck ist die Förderung der Rhein-Neckar-Region. Hierzu initiiert und unterstützt der gemeinnützige Verein Projekte insbesondere in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung, regionale Identität, Kultur und bürgerschaftliches Engagement, wie etwa den Freiwilligentag „Wir schaffen was“. Der Vorstand treibt die Vernetzung zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft voran, um die Metropolregion als Wohn- und Arbeitsort attraktiv zu machen. Auch die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) ist wie ihre Mannheimer und Heidelberger Kollegen Mitglied.