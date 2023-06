Beim Rheinuferfest vom 30. Juni bis 2. Juli in der Innenstadt ist auch die Gastronomie der BASF wieder vertreten. Wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) als Veranstalter weiter mitteilte, bietet sie auf dem Ludwigsplatz ein Angebot aus dem Weinkeller und ihrer Speisekarte an. Besucherinnen und Besucher können aus regionalen und internationalen Sommerweinen auswählen, ein Sommelier berät dabei. Neben Sekt und Secco wird auch eine Rieslingschorle aus dem ressourcenschonenden Schorle-Fass ausgeschenkt. Azubis aus dem Gesellschaftshaus servieren herzhafte Speisen wie Empanadas und Süßkartoffel mit Pulled Mushrooms und Käsesauce sowie eine kleine Auswahl an Desserts. Die BASF Gastronomie präsentiert zudem ihre aktuellen Häuser, Restaurants und Nachhaltigkeitsthemen.

Auf dem Ludwigsplatz sind täglich akustische Konzerte in kleiner, aber feiner Besetzung zu hören. Am Freitag, 19 Uhr, singen und spielen Elisa Rehlinger (Gesang) und Martin Preiser (Piano). Am Samstag ab 16 Uhr gastieren Me & Dr. Key, ein Duo mit Sängerin Sabine Massing und Keyboarder Frank Schäffer. Am Sonntag, 14 Uhr, tritt ein Duo mit Sänger Benjamin Penna und Wolle Sing (Gitarre) auf.