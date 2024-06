An den Toren des BASF-Standorts Ludwigshafen wehen im Juni anlässlich des internationalen „Pride Months“ die Regenbogenflaggen. Die BASF setzt damit nach eigenen Angaben ein Zeichen für Diversität und Offenheit.

Bereits seit über zehn Jahren setzt sich am BASF-Standort Ludwigshafen das queere Beschäftigtennetzwerk LGBT+Friends Netzwerk mit mehr als 300 Mitgliedern für eine offene Arbeitswelt ein, die für alle Menschen zugänglich ist, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Der sogenannte Pride Month, welcher der Feier und dem Gedenken an den Stolz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern gewidmet ist, steht in diesem Jahr bei der BASF unter dem Motto „Let’s talk“. Denn: Um ein Bewusstsein für queere Aspekte zu schaffen und Diskriminierung abzubauen, brauche es einen offenen und respektvollen Austausch.

„Bei der BASF gibt es keinen Platz für Diskriminierung. Bei uns sind alle so, wie sie sind, willkommen, unabhängig von ihrer sexuellen Identität oder Orientierung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Chemiekonzerns. „Wir fördern den offenen Dialog und befähigen unsere Mitarbeitenden, sich aktiv zu engagieren und zu entfalten – in diesem besonderen Monat wie in jedem anderen Monat auch“, betont Katja Scharpwinkel, Mitglied des Vorstands und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen.

Vielfalt, Offenheit und Respekt seien essenzielle Grundpfeiler der Unternehmenskultur. Die BASF engagiere sich in verschiedenen nationalen und internationalen Netzwerken, seit 2018 ist der Ludwigshafener Chemiekonzern demzufolge auch Mitglied des globalen Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für LGBTQI+. Mehr Informationen gibt’s im Netz unter www.basf.com/vielfalt.