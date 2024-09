Das Berliner Streichquartett Die Nixen ist am Wochenende mit seinem Mini-Musical „The Oceankids“ zu Gast im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus. Das Stück verbinde spannend und fantasievoll die Umweltthematik mit Musik und dem Austausch der Kulturen, verspricht die Ankündigung. Für die Familienvorstellungen am Freitag, 20. September, 17 Uhr, und am Samstag, 21. September, 11 Uhr, gibt es noch Karten.