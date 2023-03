Am 11. März öffnet das BASF-Besucherzentrum seine Türen für den ersten Erlebnis-Samstag in diesem Jahr. Innerhalb des neu eingeführten Formats „Im Fokus“ stehen im März Kurzführungen und der Austausch zum Thema „Nachhaltigkeit bei BASF“ auf dem Programm. Start der Kurzführungen durch die Ausstellung ist um 12.15, 13.15 und 14.15 Uhr. Neben dem neuen Format gibt es dem Konzern zufolge noch viele weitere Lösungen und Wissenswertes aus der Welt der BASF auf der 2000 Quadratmeter großen, interaktiven Ausstellungsfläche zu entdecken. Zwischen 9 und 16 Uhr können Interessierte auf Entdeckungstour im Besucherzentrum gehen. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren können zudem an einer einstündigen Werksrundfahrt über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt teilnehmen. Zwischen 9 und 15 Uhr fahren Busse im Halbstundentakt.

Kombi-Angebot gibt es viermal

Für internationale Gäste wird um 14 Uhr eine Werksrundfahrt in englischer Sprache angeboten. Das Kombi-Angebot aus Werksrundfahrt und Führung durch den BASF-Weinkeller wird am Erlebnis-Samstag viermal angeboten. Die Touren starten um 9, 10, 11 und um 12 Uhr. Für alle Werksrundfahrten und das Kombi-Angebot ist eine Anmeldung bis spätestens 9. März, 12 Uhr, im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig. Bei den Rundfahrten empfiehlt die BASF das Tragen einer Maske, eine FFP2-Maskenpflicht besteht aber nicht. Alle Informationsangebote des Besucherzentrums sind kostenlos. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag. Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621 6071640 oder per E-Mail (besucherzentrum@basf.com) erreichbar. Das Besucherzentrum ist mit der Straßenbahnlinie 7 zu erreichen, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2.