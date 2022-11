In einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF ist es am Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie das Unternehmen mitteilt, benetzte sich ein Mitarbeiter gegen 4 Uhr am Unterarm mit heißer Kunststoffschmelze und zog sich dabei Verbrennungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst der BASF sei er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen worden.