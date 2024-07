Bei der BASF hat sich am Mittwoch ein Mitarbeiter eine Augenverletzung zugezogen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich der Arbeitsunfall gegen 11 Uhr an einer Anlage im Werksteil Nord ereignet. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Leitung benetzte sich der Mitarbeiter einer externen Firma mit Diaminodicyclohexylmethan. Er erlitt dabei schwere Augenverletzungen.

Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin der BASF wurde der Mitarbeiter in eine Klinik gebracht. Die Ursache des Defekts wird laut BASF derzeit noch ermittelt.

Diaminodicyclohexylmethan ist als gesundheitsschädlich gekennzeichnet, verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden und kann insbesondere Leber, Skelettmuskulatur und Magen schädigen. Wie die BASF mitteilt, sind die zuständigen Behörden über den Unfall informiert.