Das Parkraumbewirtschaftungsunternehmen Q-Park hat nach eigenen Angaben einen weiteren Parkplatz in Ludwigshafen übernommen: die Parkfläche am BASF Medical Center in der Magnetbandstraße in Friesenheim. Der Platz bietet laut Q-Park auf rund 2200 Quadratmeter insgesamt 178 Stellplätze auf einer großzügigen und gut zugänglichen Außenfläche. Das Parkobjekt sei vor allem für Mitarbeiter und Besucher des neuen Ärztezentrums gedacht. Der Parkplatz ist nach weiteren Angaben rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Die Tarife für das Parken am BASF Medical Center liegen für die erste Stunde bei 1,50 Euro, jede weitere Stunde wird mit zwei Euro berechnet. Die Tageshöchstgebühr beträgt 15 Euro. „Bei der Konzeptionierung, Planung und Ausarbeitung der Parkmöglichkeiten haben wir in enger Zusammenarbeit mit Q-Park gearbeitet“, sagt Jürgen Sommerburger, Leiter der Haustechnik bei der BASF Wohnen und Bauen GmbH, die das Medical Center für die BASF gebaut hat. Paul Roth, Operations Manager für die Region Süd, freut sich über die Übernahme des Parkobjekts und betont: „Q-Park ist bestrebt, eine erstklassige Parkraumbewirtschaftung für die Besucher des BASF Medical Centers in Ludwigshafen zu gewährleisten.“ Mit der neuen Parkfläche erweitere Q-Park sein Portfolio um ein weiteres Parkobjekt in der Region Süd, sodass dort nun insgesamt 38 Plätze und Häuser von dem Unternehmen bewirtschaftet werden.