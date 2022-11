Am 12. November findet der letzte Erlebnis-Samstag des Jahres im BASF-Besucherzentrum statt. Dafür hat das Besucherzentrum etwas Besonderes im Gepäck: Ein neuer Ausstellungsbereich im fünften Stock, wo sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit dreht.

An drei Exponaten können alle Gäste interaktiv der Frage nachgehen, wie die nachhaltige Transformation der chemischen Industrie, aber speziell auch der BASF abläuft. Ein Exponat zeigt, wie das Chemieunternehmen erneuerbare Energien und neue Technologien auf dem Weg zur Klimaneutralität einsetzt.

Auf Kunststoffreise

Das zweite Exponat nimmt Besucher mit auf eine Kunststoffreise und erklärt Recyclingmethoden des Konzerns. Nachwachsende und recycelte Rohstoffe sind Thema des dritten interaktiven Exponats. Neben der neuen Ausstellung gibt es aber noch viele weitere Lösungen und Wissenswertes auf der 2000 Quadratmeter großen, interaktiven Ausstellungsfläche zu entdecken, so die BASF. Zwischen 9 und 16 Uhr können Interessierte auf Entdeckungstour gehen.

Einstündige Werksrundfahrt

Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren können zudem an einer einstündigen Werksrundfahrt über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt teilnehmen. Zwischen 9 und 15 Uhr fahren durchgängig Busse. Für internationale Gäste wird um 14 Uhr eine Werksrundfahrt in englischer Sprache angeboten. Das Kombi-Angebot aus Werksrundfahrt und Führung durch den BASF-Weinkeller wird am Erlebnis-Samstag dreimal angeboten. Die Touren starten um 10, 11 und 12 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung im Netz unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig.

Programm in den Kids’ Labs

Auch an diesem letzten Erlebnis-Samstag 2022 findet ein Programm in den Kids’ Labs der BASF statt: Dort können Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu „Clever Foodies“ werden und erforschen, wie viele Vitamine in Lebensmitteln stecken. Neben dem Aufenthalt im Labor ist eine familiengerechte Werksrundfahrt Teil des zweistündigen Angebots. Die notwendige Anmeldung ist ebenfalls unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag möglich. Bei den Rundfahrten gilt durchgehend eine FFP2-Maskenpflicht. Ausschließlich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind OP-Masken zulässig. Alle Informationsangebote des Besucherzentrums sind kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.basf.de/visitorcenter.

Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621 6071640 oder per E-Mail an besucherzentrum@basf.com erreichbar. Auch unter der Woche sind Interessierte willkommen, das Tagesprogramm zu entdecken.

Das Besucherzentrum ist mit der Straßenbahnlinie 7 zu erreichen, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2. Wegen Kapazitätsgründen ist der Besucherparkplatz gegenüber des Visitorcenters in der Karl-Müller-Straße 1 nur eingeschränkt verfügbar. BASF-Mitarbeiter werden gebeten, mit ihrem BASF-Ausweis im Parkhaus an Tor 2 (hinter dem Besucherparkplatz) zu parken. Hier stehen ausreichend Parkflächen an diesem Tag bereit.