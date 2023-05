Wegen einer behördlich vorgeschriebenen Lärmmessung kann es am Montag, 22. Mai, an einer neu in Betrieb genommenen Anlagen-Sicherheitsfackel im Werksteil Nord der BASF zu einer kurzzeitigen Lärm- und Dampfentwicklung kommen. Wie der Chemiekonzern weiter mitteilt, findet die Messung am Vormittag statt und wird voraussichtlich gegen Mittag abgeschlossen sein.