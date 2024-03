Die BASF-Weinkellerei lädt für Samstag, 23. März, zusammen mit ihren Partnerwinzern von 11 bis 17 Uhr zur Hausmesse ins BASF-Feierabendhauses ein. Besucher können dort eine Vielzahl an Weinen, Schaumweinen und alkoholfreien Alternativen verkosten und neue Weingüter kennenlernen. Neben vielen deutschen Winzern ist erstmals auf einer zweiten Ebene viel Raum für internationale Weingüter aus Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Neuseeland, Australien, Argentinien und China. Zudem bietet das Restaurant „Mahlzeit“ im Feierabendhaus ein auf die Veranstaltung abgestimmtes Speisenangebot an. Wer auf der Suche nach einem schmackhaften Tropfen fündig wird, kann im BASF-Weinfachgeschäft die Weine direkt mitnehmen oder sich schicken lassen.

Messebesucher können den Parkplatz gegenüber der Kellerei in der Anilinstraße 14 benutzen. Der Eintritt für die Messe kostet 25 Euro. Ab einem Bestellwert an diesem Tag von 100 Euro pro Person wird der Preis der Eintrittskarte angerechnet. In der Weinkellerei findet stündlich von 11 bis 16 Uhr ein Rundgang statt. Treffpunkt ist rechts neben dem Weinfachgeschäft in der Einfahrt. Karten sind über den Webshop der BASF oder am Veranstaltungstag im Weinfachgeschäft erhältlich.