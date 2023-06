„Ausbildung und Quereinstieg“ – um weitgehend diese Themen dreht sich am Samstag, 24. Juni, der Infotag der BASF in Ludwigshafen. In die Zentrale Ausbildung am Tor 11 sind junge Menschen mit ihren Familien eingeladen. Im Vorjahr kamen laut BASF rund 2500 Neugierige. Ausbildungsexperten des Chemiekonzerns präsentieren von 9 bis 15 Uhr an zahlreichen Info-Ständen, in Vorträgen und bei Mitmachaktionen über mehr als 30 Ausbildungsberufe und Quereinstiegsmöglichkeiten. Mehr Informationen zum Programm gibt’s im Netz unter www.basf.com „Infotag Ausbildung und Quereinstieg“. Fragen werden per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com beantwortet.