Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Welche Berufe gibt es und wie bewerbe ich mich richtig? Wenn für Jugendliche der Berufseinstieg ansteht, ergeben sich viele Fragen. Die BASF unterstützt mit verschiedenen Angeboten Schüler sowie Eltern bei der beruflichen Orientierung und informiert über Ausbildungsmöglichkeiten.

Vom 25. März bis 5. April gibt es die Möglichkeit, ein Berufsorientierungspraktikum in der zentralen technischen Ausbildung des Chemiekonzerns zu absolvieren. Wer sich für die Berufe Anlagenmechaniker sowie Elektroniker für Betriebstechnik und Automatisierungstechnik interessiert, kann erste Erfahrungen sammeln. Vom 3. bis 7. Juni gibt es ein Praktikum exklusiv für Mädchen und junge Frauen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, wie es weiter in einer BASF-Mitteilung heißt.

Nur Zutritt für Mädchen und junge Frauen – das ist auch das Motto am 25. April beim „Girl’s Day“. Dabei bietet die BASF die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsberufe in den Bereichen Produktion und Technik – oder neu: IT – am Standort Ludwigshafen zu informieren. Im Bereich IT lernen die Teilnehmerinnen das „Digital Lab“ kennenlernen, wobei sie viele spannende IT-Trends und Tools entdecken und die Welt der Fachinformatiker kennenlernen können. Anmelden können sich Schülerinnen ab der achten Klasse und Studienabbrecherinnen.

Am 30. April findet bei der BASF-Ausbildung eine Veranstaltung zur Berufsorientierung in der Produktion, Technik und IT statt. Von 8.30 bis 14 Uhr ist jeder Interessierte eingeladen, die BASF-Ausbildungsstätten zu besuchen und mehr über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu erfahren. Es gibt Tipps zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren und die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Neu ist dabei, dass für die Berufsorientierung an diesem Tag die Teilnahme unabhängig von einer Schulklasse möglich ist. Eine Anmeldung vorab ist erwünscht.

Noch Fragen?

Einen Überblick über weitere Veranstaltungen von der BASF-Ausbildung und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles. Nach der Anmeldung zu einer BASF-Veranstaltung können sich Schülerinnen und Schüler mit der Anmeldebestätigung für die Teilnahme vom Schulunterricht befreien lassen. Rückfragen können Interessierte unter 0621 60-97602 oder per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com stellen.