Anna Katharina Rapp leitet seit 1. Januar das Gesellschaftliche Engagement der BASF am Standort Ludwigshafen. Sie folgt auf die langjährige Leiterin Karin Heyl, die nach Konzernangaben Ende Dezember 2023 in den Ruhestand getreten ist.

Rapp studierte Medienmanagement an der Universität Mainz und trat 2012 in die BASF Wohnen und Bauen GmbH ein. Im Anschluss wechselte sie in die BASF und hatte dort Funktionen in der externen Kommunikation sowie zuletzt als „Stab Site Management Ludwigshafen“ inne.

Das Gesellschaftliche Engagement der BASF unterstützt unter anderem verschiedene Initiativen, Projekte und Aktivitäten, die sich dem Erhalt und der Förderung der Nachhaltigkeit der Region widmen. Schwerpunkte des Engagements liegen vor allem auf den Bereichen Bildung, gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Lebensqualität am Standort.

„Großartiges Team“

„Mit einem großartigen Team setzen wir uns für Bildungsgerechtigkeit, Stärkung von Zivilgesellschaft und Ehrenamt sowie Sport, Kultur und Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar ein. Mit dem BASF-Konzertprogramm bieten wir ein vielseitiges Programm, von Klassik über Jazz bis Pop. Es warten viele spannende Konzerte im BASF-Feierabendhaus. Ich freue mich auf inspirierende Begegnungen, engagierte Partner und vor allem auf wirkungsvolle Projekte in Ludwigshafen und der Region“, sagt Anna Katharina Rapp.

Auch die Mint-Förderung zählt zu ihren Aufgaben. Mint-Fächer ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Im September startete das „LUnited“-Projekt der BASF: Das Ziel: ein gutes Miteinander in der Stadt sowie nachhaltige Unterstützung.