Die Chorproben des BASF-Gesangvereins starten in diesem Jahr am Dienstag, 10. Januar. Um 18 Uhr singen die Swinging People, um 20 Uhr der gemischte Chor. Ab 13. Januar probt der Männerchor wöchentlich freitags um 18 Uhr. Den Verantwortlichen zufolge würden sich die drei Chöre über neue Mitsingende sehr freuen. „Der BASF-Gesangverein bietet mit seinen drei Chören den perfekten Ausgleich zu Beruf und Alltag. Darüber hinaus ist es besonders schön, Menschen mit dem gemeinsamen Chorgesang Freude zu schenken“, heißt es in einer Presseerklärung. Interessenten seien herzlich zur Schnupperchorprobe willkommen, alle Chorproben finden im Vereinshaus „An der Froschlache 11“ statt. Weitere Informationen zum BASF-Werkverein, der nach Angaben der Verantwortlichen nicht nur BASF-Mitarbeiter aufnimmt, gibt es auch im Netz auf der Seite www.lu-gesangverein.de oder telefonisch beim Vorsitzenden Primoz Lorencak unter 0621 6296247.