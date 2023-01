Wegen Reparaturarbeiten in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF kann es bis Anfang kommender Woche zu Fackelschein kommen. Es werden überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt, hat der Chemiekonzern am Dienstag mitgeteilt. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am Unternehmensstandort in Ludwigshafen gibt es unter basf.com/fackel im Netz.