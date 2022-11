Ab Freitag, 4. November, bis Anfang kommender Woche kann es in verschiedenen Anlagen im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen zu Fackeltätigkeiten kommen. Diese können mit sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung verbunden sein, so das Chemieunternehmen. Gründe sind unter anderem eine geplante Anlagenabstellung und das Wiederanfahren einer Anlage. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen findet man online unter www.basf.com/fackel.