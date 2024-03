Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Sonntag gegen 18.30 Uhr zu einer Betriebsunterbrechung in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen. Die Sicherheitssysteme reagierten laut BASF wie vorgesehen und überschüssiges Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dies wird voraussichtlich bis Mitte der Woche andauern.