Der erste virtuelle Infotag zum Thema Ausbildung bei der BASF war sehr gefragt: Rund 1500 Teilnehmer waren am Samstag an den Bildschirmen dabei. Etwa 100 Azubis und Ausbilder berichteten via Livestream über die Ausbildungsmöglichkeiten. Der Chemiekonzern hat auch noch Jobs zu vergeben.

Seit rund 50 Jahren gibt es den Infotag der BASF in Ludwigshafen über die Angebote zur Berufsausbildung. Erstmals konnte er aufgrund der Corona-Pandemie nur in digitaler Form stattfinden. Über