Bei einem Betriebsunfall in der BASF sind nach Angaben des Chemiekonzerns am Donnerstag gegen 11 Uhr zwei Männer – 46 und 52 Jahre alt – bei Wartungsarbeiten verletzt worden, einer davon schwer. Dem Unfall ging eine Verpuffung voraus. Der 46-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.