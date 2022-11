Die BASF bietet am Dienstag, 22. November, 18.30 Uhr, Eltern die Möglichkeit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten am BASF-Standort Ludwigshafen zu informieren. „Der elterliche Einfluss bei der Berufswahl der Kinder ist erheblich und ein nicht zu unterschätzender Faktor“, teilt der Chemiekonzern mit. Für eine Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist eine Registrierung unter dem Link https://on.basf.com/registrierung-abendfüreltern notwendig. Die Zugangsdaten erhalten Teilnehmer laut BASF dann per E-Mail.