Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Beifahrerscheibe eines Autos in Ruchheim eingeschlagen und entwendeten eine Aktentasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Die Aktentasche war leer und wurde in der Nähe aufgefunden, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Wagen war im Pfarrer-Barth-Weg abgestellt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.