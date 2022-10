Eine Reihe von Autoaufbrüchen beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte der beiden Polizeireviere in Neckarau und Neckarstadt. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch unklar. Am Mittwochmittag rückte zunächst das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aus, nachdem die Fahrerin eines am Luisenring geparkten Hyundais eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug sowie das Fehlen mehrerer Wertgegenstände feststellte. Unbekannte schlugen vermutlich in der Zeit zwischen Montag, 17. Oktober, 18 Uhr, und Mittwoch, 19. Oktober, 11.40 Uhr, zu. Auf gleiche Art und Weise wurde dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Skoda am Hermann-Heimerich-Ufer aufgebrochen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug zwar nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Auch in diesem Fall liegen laut Polizei bislang keine Hinweise auf die Täter vor. Zwei Autoaufbrecher in die Flucht geschlagen hat wiederum am frühen Donnerstagmorgen ein aufmerksamer Passant in Mannheim-Rheinau. Dieser bemerkte gegen 5 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich Rheinauer Ring/Waldgartenweg, die sich gerade an einem geparkten Nissan zu schaffen machten. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie umgehend die Flucht. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es den Tätern zwar nicht gelang, den Nissan aufzubrechen, dafür aber einen unmittelbar in der Nähe geparkten Mercedes sowie einen VW Transporter. An beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt.