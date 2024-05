Der Ausbau der Linie 10 in Friesenheim und Nord wird wohl 30 Jahre dauern. Das ist kaum vermittelbar.

In Mannheim sind für die Stadtbahn Nord in dreieinhalb Jahren über sechs Kilometer Gleise verlegt und 14 barrierefreie Haltestellen gebaut worden. In Ludwigshafen wurde 2019 der Ausbau der Linie 10 endlich angegangen. In vier Jahren wurde ein 900 Meter langes Teilstück mit drei barrierefreie Haltestellen gebaut. 1,7 Kilometer stehen noch aus. Der Ausbau könnte 2030 abgeschlossen sein. 30 Jahre wird dann die Realisierung gedauert haben. Sicher, es gibt Gründe dafür, und auch die Finanzierung läuft anders: Aber verstehen muss man das als Bürger nicht.