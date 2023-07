Zwei junge Männer sind laut Polizei auf einem Roller geflüchtet, nachdem sie am Dienstag gegen 22 Uhr in der Bayreuther Straße (West) ohne Licht und ohne Helm unterwegs waren und deshalb kontrolliert werden sollten. Der 17-Jährige und sein 21-jähriger Sozius hätten die Haltesignale der Polizeikräfte ignoriert, den Roller dann in der Bliesstraße abgestellt und flohen anschließend zu Fuß. Erwischt wurden sie dennoch, bei der Durchsuchung des 17-Jährigen, der laut Polizei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sei eine geringe Menge Haschisch sichergestellt worden. Bereits vor der Fahrt habe er auch Haschisch konsumiert, gab der junge Mann gegenüber den Einsatzkräften an. Heraus kam laut Polizei zudem, dass der von ihm genutzte Roller vor einigen Tagen gestohlen worden war.