Es ist erst ein paar Wochen her, da hat Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim auf den letzten Drücker das Ticket für die neue Saison gelöst. Es ist die zehnte in Folge für den ASV in dieser Liga und die 17. insgesamt in den vergangenen 20 Jahren. Trainer Fisnik Myftari hofft auf eine Runde in ruhigerem Fahrwasser.

Als die Fußgönheimer 2013 unter Spielertrainer Christian Schäfer souverän Meister wurden und in die Verbandsliga zurückkehrten, waren der VfL Neustadt, Südwest